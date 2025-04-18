فانس يعرب عن تفاؤله بإمكانية إنهاء النزاع في أوكرانيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن تفاؤله بإمكانية إنهاء النزاع في أوكرانيا.

جاء ذلك وفقا لتصريح فانس أثناء اجتماعه مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني للمرة الثانية خلال 24 ساعة، حيث التقاها في واشنطن يوم الخميس، ثم سافر الاثنان منذ ذلك الحين إلى العاصمة الإيطالية قبل عطلة عيد الفصح.

وأفادت "رويترز" نقلا عن حديث فانس للصحفيين: "أريد أن أطلع رئيسة الوزراء على بعض تفاصيل المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وحتى خلال الـ 24 ساعة الماضية، نعتقد أن لدينا بعض الأمور المثيرة للاهتمام لنبلغها بها".

وأضاف: "بما أن المفاوضات لا زالت جارية، فلن أحكم عليها مسبقا، لكننا نشعر بالتفاؤل بأننا نستطيع إنهاء هذه الحرب الوحشية للغاية".

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد قال، قبل ساعات، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف ينسحب من محاولة التوسط في اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا خلال أيام إذا لم تكن هناك علامات واضحة على إمكانية التوصل إلى اتفاق