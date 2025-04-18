العالم اليوم - عراقجي: الاتفاق النووي مع أميركا ممكن بدعم روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أبريل 2025 02:26 مساءً - قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الجمعة، عقب لقائه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إن إيران تعتقد أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي وتأمل أن يكون لروسيا دور في هذا الاتفاق.

وأضاف عراقجي أن إيران لمست جدية الولايات المتحدة خلال الجولة الأولى من المحادثات حول الاتفاق، والتي عُقدت في سلطنة عُمان السبت الماضي.

ومن جانبه، أكد لافروف استعداد روسيا للمشاركة في هذه المحادثات.

وأضاف: "روسيا مستعدة للعب أي دور داعم وإيران مستعدة للتوصل إلى اتفاق في إطار معاهدة عدم الانتشار النووي".

ومن المقرر أن يتوجه عراقجي إلى روما، يوم السبت، بهدف المشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن رسالة المرشد الإيراني للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تضمنت تطورات المفاوضات مع الولايات المتحدة والقضايا الإقليمية والدولية.

وقال عراقجي حول تصريحات المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف "نسمع رسائل متناقضة من الولايات المتحدة لكن المعيار بالنسبة لنا ما يقولونه في مفاوضاتنا غير المباشرة".