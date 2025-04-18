نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طهران: مقتل قائد خلية في "جيش العدل" ضمن عملية أمنية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قوات الأمن الإيرانية، مقتل قائد خلية تابعة لتنظيم "جيش العدل" والقبض على عدد من المسلحين في عملية أمنية جنوب شرقي البلاد.

وفي التفاصيل التي أوردتها وكالة "تسنيم": "تم القبض على عدد من مسلحين المنطقة فيما قتل قائد خلية تابعة لزمرة "جيش العدل الإرهابية" ولي محمد شه الذي اضطلع بدورا محوريا في الأحداث الإرهابية خلال الشهور الماضية". (وتعرف في إيران باسم جيش الظلم).



وأفادت الوكالة بأنه "استمرارا لمناورة شهداء الأمن العملياتية في محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران، وتنفيذا لسلسلة الإجراءات الاستخباراتية العملاتية، تمكن مقاتلو "مقر القدس" (تابع للقوات البرية للحرس الثوري) وبمشاركة وتعاون الدائرة العامة للأمن وقوات الشرطة والشعب والمعتمدين في المنطقة، فجر اليوم الجمعة في ناحية كورين بمدينة زاهدان (جنوب شرق) من القبض على عدد من مسلحي المنطقة، وتصفية ولي محمد شه قائد الفريق العملياتي لزمرة جيش العدل الإرهابية والذي كان له دور رئيسي في أحداث إرهابية العام الماضي".

وأشارت الوكالة إلى أنه تم ضبط كمية من السلاح والعتاد خلال هذه العملية، والجدير بالذكر أنه خلال هذه العملية قتل أحد مقاتلي "الباسيج" (قوات التعبئة الإيرانية) ويدعى إسحاق مختاري.

وكان تنظيم "جيش العدل" الذي ينشط على الحدود بين إيران وباكستان، أعلن مسؤوليته عن هجمات وقعت في فترة سابقة واستهدفت قوات الشرطة وحرس الحدود الإيراني.

وتقول جماعة "جيش العدل" إنها تقاتل إيران من أجل استقلال محافظة سيستان وبلوشستان، والمزيد من الحقوق للشعب البلوشي الذي يمثل المجموعة العرقية الرئيسية في المحافظة.

وشنت الجماعة عدة هجمات ضد قوات أمن إيرانية منذ تأسيسها.