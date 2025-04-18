نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات الإسرائيلية تواصل هجماتها على طولكرم ونابلس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في مدن ومخيمات الضفة الغربية وتحديدا المحافظات الشمالية لما يقارب الشهر الثالث على التوالي، وسط تصعيد ميداني.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية تواصل القوات الإسرائيلية هجماتها على مدينة طولكرم ومخيماتها لليوم الـ82 وعلى مخيم نور شمس يومها الـ69، وسط تصعيد ميداني مستمر شمل مداهمات واعتقالات وتنكيل بالمواطنين.

مدينة طولكرم..

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن القوات الإسرائيلية صعدت الليلة الماضية وفجر اليوم من اعتداءاتها على المواطنين ومنازلهم في المدينة ومخيماتها وضواحيها، حيث نفذت سلسلة من الاقتحامات والاعتداءات في عدة مناطق وسط إطلاق كثيف للنار وقنابل الصوت.

في وسط المدينة أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الصوت باتجاه المواطنين في مناطق ميدان الشهيد ثابت ثابت، وميدان جمال عبد الناصر، وسوق الخضار، وكراجات نابلس القديمة، والحي الغربي.

كما أجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاق أبوابها بعد مداهمتها، واحتجزت الشابين طارق ناصر بعباع وخالد جمال المصري في أحد المحلات بالحي الغربي، واعتدت عليهما بالضرب.

وفي الحي الجنوبي للمدينة، اقتحمت مدرعات القوات الإسرائيلية المنطقة قادمة من جهة مستعمرة "أفني حيفتش"، وتوجهت صوب شارع فرعون ودوار السلام باتجاه ضاحية ارتاح جنوبا.

وفي تطور آخر، اعتقلت القوات الإسرائيلية المواطن شذاي حسين علي عودة السلمان بعد مداهمة منزله في الحي الجنوبي والاعتداء عليه بالضرب، وهو معتقل سابق.

في ضاحية ذنابة شرق المدينة، اقتحمت القوات الخاصة المنطقة وتمركزت قرب منصات العطار، ونفذت عمليات تمشيط وتفتيش واسعة، تزامنا مع انتشار قوة راجلة أخرى في حي إسكان الموظفين بضاحية اكتابا القريبة من مخيم نور شمس، حيث أقدمت على تحطيم كاميرات المراقبة في منازل المواطنين.

وشهد حي الإسكان أمس عمليات مداهمة للمنازل من قبل القوات الإسرائيلية، التي قامت بتفتيشها وإخضاع السكان لتحقيقات ميدانية، واحتجاز عدد من الشبان لساعات طويلة والاعتداء عليهم بالضرب.

وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية سرقوا مبالغ مالية ومقتنيات شخصية من منزل المواطن سمير خريوش، منها مبلغ 35 ألف شيقل و6000 دينار أردني، بالإضافة إلى شواحن هواتف وزجاجات عطور، واعتدوا بالضرب المبرح على نجله هاني وابن شقيقه رشاد عمر خريوش.

في مخيمي نور شمس وطولكرم..

أطلقت القوات الإسرائيلية النار بكثافة تجاه منازل المواطنين في منطقة جبل النصر، وحطموا عددا من كاميرات المراقبة، وسط حملة تهجير قسري لسكانه في حارتي جبل الصالحين وجبل النصر بعد مداهمة منازلهم.

ويستمر التواجد المكثف للقوات الإسرائيلية في مخيم طولكرم، حيث عاثوا خرابا وتدميرا في المنازل ومحتوياتها، بما فيها الفارغة من السكان بعد تهجيرهم، بالتزامن مع إطلاق الرصاص الحي والقنابل الصوتية وأعمال التجريف في حارة المدارس، واعتقال الشاب أحمد عبد الدايم.

كما واصلت القوات الإسرائيلية الاستيلاء على منازل ومبان سكنية في شارع نابلس والحي الشمالي المحاذي له، بعد إجبار السكان على إخلائها قسرًا، مع تمركز آلياتها وجرافاتها العسكرية في محيطها.



في سياق متصل، اعتقلت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة الشابين وليد نعاجي ورامي البدوي بعد اقتحامها مدينة نابلس ومداهمة عدة منازل في الجبل الشمالي.

وفي بلدة بيتا جنوب نابلس، اقتحم عشرات المستوطنين قمة جبل العرمة بحماية الجيش الإسرائيلي، وسط أعمال "عربدة" واستفزاز للمواطنين.

وقال رئيس مجلس قروي عراق بورين جبران قادوس إن جرافات المستوطنين تواصل شق طريق استيطاني في أراضي المواطنين بمحيط مستوطنة "براخا"، مما يعني الاستيلاء على المزيد من أراضي القرية