نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تزيد إمدادات الأسمدة إلى الهند بمقدار الربع في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - زادت روسيا في يناير الماضي للمرة الأولى في 8 أشهر إمداداتها من الأسمدة إلى الهند بواقع الربع، وفقا لما أظهره تحليل للبيانات الإحصائية الهندية.

وبحسب البيانات اشترت الهند أسمدة بقيمة 183 مليون دولار من روسيا في يناير الماضي بزيادة نسبتها 25% عن العام السابق.

وآخر مرة ارتفعت فيها الشحنات على أساس سنوي كان في أبريل 2024، حينها صعدت بنسبة 35%، لينخفض بعد ذلك معدل النمو السنوي على مدى الأشهر الثمانية التالية.

وللشهر الثاني على التوالي، تظل روسيا المورد الرئيسي للأسمدة إلى السوق الهندية