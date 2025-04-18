نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماكرون يعلن عن محادثات بشأن أوكرانيا الأسبوع المقبل في لندن في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن المرحلة التالية من المناقشات بشأن حل نزاع أوكرانيا ستجري في لندن الأسبوع المقبل.

جاء ذلك وفقا لما كتبه ماكرون على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد الاجتماع الذي جرى في باريس يوم أمس 17 أبريل بين وفدي أوكرانيا والولايات المتحدة، والذي حضره أيضا ممثلون عن بريطانيا وألمانيا وفرنسا.

وقد وصف ماكرون تلك المحادثات (17 أبريل) بأنها "إيجابية" و"بناءة"، وتابع: "من الواضح أننا جميعا نشاطر نفس الرغبة في السلام. وقد أيدنا منذ البداية اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء نزاع أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، ونظهر التزاما أوروبيا واستعدادا للتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة".

وأضاف ماكرون أنه تحدث مع الرئيس الأوكراني المنتهية شرعيته فلاديمير زيلينسكي قبل المحادثات وبعدها، لتنسيق الإجراءات.

وقد عقد "تحالف الراغبين" اجتماعا في باريس، 27 مارس الماضي، وخلال الاجتماع ناقش ممثلون عن نحو 30 دولة الضمانات الأمنية المتحملة لكييف بعد انتهاء نزاع أوكرانيا. وكانت أحد القضايا الرئيسية هي النشر المحتمل لقوات عسكرية على أراضي أوكرانيا. ولم تشارك الولايات المتحدة في هذا الاجتماع. في الوقت نفسه، ووفقا لتقارير إعلامية، فإن عددا من الدول مستعدة للمشاركة فيما يسمى بمهمة "حفظ السلام في أوكرانيا" فقط إذا تلقت الدعم من واشنطن.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن أن وجود أي قوات من حلف "الناتو" على الأرض في أوكرانيا تحت أي علم وبأي صفة كانت يشكل تهديدا لروسيا. وأكد على أن موسكو لن تقبل بهذا تحت أي ظرف من الظروف.