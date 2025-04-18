العالم اليوم - وزير الخارجية السوداني.. لماذا أقيل من منصبه الآن؟

انتم الان تتابعون خبر وزير الخارجية السوداني.. لماذا أقيل من منصبه الآن؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أبريل 2025 07:21 صباحاً - أعفى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وزير الخارجية علي يوسف بعد أقل من 6 أشهر من تكليفه بالمنصب في نوفمبر الماضي.

كما أعفي أيضا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، عمر بخيت، وسط أنباء عن قائمة بإعفاء 5 وزراء آخرين، بينهم وزير الدفاع.

وفي حين لم يصدر بيان رسمي بالإقالة، إلا أن منصات اعلامية نقلت عن علي يوسف القول "توليت إدارة وزارة الخارجية في ظل تحديات متعاظمة.. بذلت وسعي وجهدي وأترجل اليوم وأنا راضٍ عما قدمت".

وجاءت إقالة يوسف بعد أيام قليلة من تصريحات إعلامية أشار فيها إلى أن انسحاب الدعم السريع كان نتيجة اتفاق مسبق، حيث أوضح "إما أن نتقاتل ويتم حسم الحرب عسكريا ويستسلم المهزوم أو أن يتم تنفيذ المبادرة التي قدمت للدعم السريع والتي تبدأ بانسحابه إلى مناطق محددة ترحب به وهي مناطق حواضنه القبلية".

ومنذ تسلمه مهام وزارة الخارجية في نوفمبر أثار يوسف جدلا كبيرا خصوصا بعد دفاعه عن اتفاق أبرمه نظام المخلوع عمر البشير في 2017، يتيح لروسيا إقامة قاعدة بحرية على البحر الأحمر في بورتسودان وتأكيده بأنه لا مانع من أن يمنح السودان دولا أجنبية قواعد بحرية على طول سواحله.

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، ونقل مقر الحكومة إلى مدينة بورتسودان في شرق البلاد، تعاقب 3 وزراء على وزارة الخارجية وسط توتر كبير شهدته علاقات السودان مع عدد من دول المنطقة.