العالم اليوم - القوات الروسية تسقط 56 مسيرة أوكرانية خلال الليل

انتم الان تتابعون خبر القوات الروسية تسقط 56 مسيرة أوكرانية خلال الليل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أبريل 2025 07:21 صباحاً - أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 56 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.

وقالت الوزارة في بيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 56 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 27 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و12 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و12 طائرة مسيرة فوق مياه بحر آزوف".

وأضاف البيان أن منظومات الدفاع الجوي "أسقطت 3 طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة روستوف، وطائرة واحدة فوق إقليم كراسنودار".

تدمير دبابتين أوكرانيتين على محور كورسك

وأمس الخميس، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت نحو 165 عسكريا، إضافة إلى تدمير معدات عسكرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 165 عسكريا ودبابتين ومركبة مشاة قتالية و5 مركبات قتالية مدرعة، و12 سيارة و3 قطع مدفعية".