العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من اليمن

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من اليمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أبريل 2025 06:24 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، اعتراض منظومة الدفاع الجوي لصاروخ أطلق من اليمن، وذلك بعد ساعات قليلة على غارات أميركية على ميناء رأس عيسى النفطي، على الساحل الغربي لليمن، وأسفرت عن مقتل وإصابة نحو 140 شخصا.

وقبل اعتراض الصاروخ، الذي يعتقد أنه باليستي أطلقته جماعة الحوثي، اليوم، دوت صافرات الإنذار في القدس وتل أبيب وضواحيها ومناطق عدة، بحسب ما ذكر الجيش الإسرائيلي.

ولم تعلن جماعة الحوثي حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي، لكنها الجهة التي اعتادت إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب والقدس.

وكانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أعلنت، ليل الخميس، مقتل 38 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين، جراء القصف الأميركي على ميناء رأس عيسى النفطي غربي اليمن.

وأوضحت أن الدفاع المدني وفرق الإنقاذ تعمل على إسعاف الجرحى وإخماد الحرائق في الميناء.

وقالت وسائل إعلام حوثية إن القتلى والمصابين موظفون وعمال بالميناء.

وفي وقت سابق من الخميس، أعلن الجيش الأميركي أن قواته دمرت ميناء رأس عيسى، وذلك في إطار قطع الإمداد والتمويل عن جماعة الحوثي الموالية لإيران.