العالم اليوم - غزة.. مقتل 10 أفراد من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أبريل 2025 06:24 صباحاً - أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، اليوم الجمعة، مقتل 10 أفراد من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية ليلية قرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، على تلغرام "عثرت طواقمنا على جثامين 10 شهداء بالإضافة إلى العديد من الجرحى في منزل عائلة بركة والمنازل المحيطة به والتي استهدفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بني سهيلا بشرق خان يونس".

وكثف الجيش الإسرائيلي الذي لم يعلق فورا على هذه الغارة، من قصفه الجوي ووسع نطاق عملياته البرية في القطاع الفلسطيني المحاصر منذ أن استأنف هجومه في 18 مارس، منهيا بذلك هدنة استمرت شهرين.

وكانت غارات إسرائيلية قد أسفرت عن 40 قتيلا على الأقل الخميس بحسب الدفاع المدني في قطاع غزة.

ووفقا للتقرير الإحصائي اليومي الصادر عن وزارة الصحة في غزة، أمس الخميس، ارتفعت حصيلة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 51,065 قتيلا، و116,505 إصابات.

وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 1,691 قتيلا، و4,464 مصابا منذ 18 مارس الماضي.

وأوضحت أن الآلاف من الضحايا ما زالوا تحت أنقاض وركام المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم.