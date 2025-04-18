العالم اليوم - المركزي الأوروبي يخفض الفائدة مع تأثير الرسوم على النمو

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أبريل 2025 06:24 صباحاً - خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مثلما هو متوقع الخميس للمرة السابعة خلال عام، إذ أضعفت الرسوم الجمركية الأميركية وتراجع ثقة الشركات النمو الاقتصادي المتعثر بالفعل.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع 25 نقطة أساس إلى 2.25 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ أواخر 2022، وذلك تماشيا مع توقعات معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مؤتمر صحفي عقب القرار "مخاطر تراجع النمو الاقتصادي ارتفعت".

وأضافت "نرجح أن يؤدي التصعيد الكبير في التوتر التجاري العالمي وما يرتبط به من ضبابية إلى انخفاض نمو منطقة اليورو بسبب تراجع محتمل للصادرات، وقد يؤدي إلى انخفاض الاستثمار والاستهلاك".

وأكد البنك أن التضخم في طريقه إلى هدفه البالغ اثنين بالمئة.

وعدل البنك المركزي الأوروبي لهجته، متخليا عن تقييم سابق بأن أسعار الفائدة "أقل تشديدا بشكل ملحوظ"، قائلا إن عددا من العوامل قد تؤثر على النمو في الوقت الحالي.

وقال "من المرجح أن يؤدي تزايد حالة الضبابية إلى تراجع ثقة الأسر والشركات ومن المرجح أن يكون لرد فعل السوق السلبي والمتقلب للتوتر التجاري تأثير أشد على أوضاع التمويل".

وأضاف في بيان "قد تؤثر هذه العوامل بشكل أكبر على التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو".

وأبقى البنك على توجيهاته السابقة بأن عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح.

لكنه لم يقدم أي تلميحات حول تحركات مستقبلية، محافظا على نهجه المعتاد بأن قراره التالي سيعتمد على تطور البيانات الواردة وأنه سيلتزم بنهج اتخاذ قرار لكل اجتماع على حدة.

وقالت مصادر لرويترز إن خفض أسعار الفائدة في يونيو لا يزال مرجحا للغاية، وإن العامل الوحيد الذي يحول دون ذلك هو حدوث انحسار ملحوظ للتوتر التجاري.

واعتبرت الأسواق تحذيرات لاغارد بشأن مخاطر النمو إشارة إلى ضرورة إجراء المزيد من التيسير النقدي.

وقال كارستن برزيسكي الخبير الاقتصادي لدى آي.إن.جي "لدينا قناعة بأن هناك المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة".

وأضاف "مع ذلك، من المفترض أن الجميع يعلمون حاليا أن تخفيضات أسعار الفائدة وحدها لن تحمي اقتصاد منطقة اليورو من التغيرات والتحديات غير المسبوقة الحالية".

ورغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوقف معظم الرسوم الجمركية مؤقتا، لا يزال الكثير منها قائما، كما أثرت التقلبات في الأسواق المالية على الاقتصاد بالفعل.

وقالت لاغارد إن الصورة لن تكون واضحة أمام البنك المركزي الأوروبي بحلول اجتماعه المقبل في أوائل يونيو، نظرا لأن موعده يسبق نهاية فترة التجميد التي أعلنها ترامب على الرسوم الجمركية البالغة 90 يوما.

وفرض الرئيس الأميركي رسوما جمركية 20 بالمئة على الاتحاد الأوروبي.