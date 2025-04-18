العالم اليوم - الخطوط السورية تعلن استئناف رحلاتها إلى الإمارات

انتم الان تتابعون خبر الخطوط السورية تعلن استئناف رحلاتها إلى الإمارات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أبريل 2025 12:24 صباحاً - أعلنت الخطوط الجوية السورية، الخميس، أنها ستستأنف رحلاتها المباشرة إلى دولة الإمارات اعتبارا من الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأوضحت المؤسسة أنه "سيتم حاليا ‏تسيير 4 رحلات أسبوعية بين دمشق ودبي، في أيام السبت والإثنين ‏والأربعاء والخميس، مع نية لزيادتها إلى 7 رحلات أسبوعيا قريبا".

وأضافت: "‏سيتم تشغيل رحلات إلى الشارقة أيام الأحد والثلاثاء والجمعة، مع العمل على ‏رفع وتيرتها إلى رحلة يوميا، أما رحلات دمشق أبوظبي فستكون يومي ‏الثلاثاء والجمعة".

وأكدت الخطوط الجوية السورية أنها "تبذل قصارى جهدها لتوسيع شبكة ‏رحلاتها في أقرب وقت ممكن، وذلك فور الحصول على الموافقات اللازمة من ‏الجهات المختصة لتوسيع عدد الرحلات".