نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منظمات إغاثة: آلاف الأطفال في غزة يعانون من سوء التغذية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دقت منظمات إغاثة ناقوس خطر جديد، بشأن حصار إسرائيل لقطاع غزة الذي تمزقه الحرب، حيث تحظر دخول الأغذية والبضائع الأخرى منذ أكثر من 6 أسابيع.

وذكرت الأمم المتحدة أن آلاف الأطفال صاروا يعانون من سوء التغذية، ويتناول معظم السكان وجبة واحدة بالكاد، فيما تتراجع المخزونات.

وحذر رؤساء 12 منظمة إغاثة مستقلة في بيان مشترك، من أن نظام المساعدات الإنسانية في غزة "يواجه انهيارًا تامًا"، وقالوا إن العديد من المنظمات أوقفت عملياتها لأن استمرار القصف الإسرائيلي الشهر الماضي جعلها شديدة الخطورة.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن تقريبًا كل سكان غزة الذين يزيد عددهم على مليوني شخص يعتمدون الآن على المطابخ الخيرية، التي لا يمكنها سوى إعداد مليون وجبة فقط في اليوم. وتتكون الوجبات بصفة رئيسية من الأرز أوالمعكرونة ولا تضم أية خضراوات طازجة أو لحومًا.

وتم إغلاق برامج توزيع طعام أخرى بسبب نقص الإمدادت، وترسل الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية أخرى مخزوناتها المتبقية إلى المطابخ الخيرية.