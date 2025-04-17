نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمريكا تغلق 3 قواعد عسكرية وتسحب مئات الجنود من سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة بدأت تقليص عدد قواتها في شمال شرق سوريا، في خطوة تعكس تغيّر الواقع الأمني في البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، لكنها في الوقت ذاته تنطوي على مخاطر.

وقالت الصحيفة إن الجيش الأمريكي قرر إغلاق ثلاث من قواعده الصغيرة الثمانية في المنطقة، ما سيخفض عدد القوات من 2000 إلى نحو 1400 جندي، حسب "نيويورك تايمز".

وتشمل القواعد العسكرية المغلقة "قرية جرين" و"الفرات" وقاعدة ثالثة أصغر.

وأضافت أن القيادة العسكرية ستُقيّم خلال 60 يومًا إمكانية إجراء تخفيضات إضافية، وسط توصيات بالإبقاء على 500 جندي على الأقل في سوريا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس دونالد ترامب، يبدي شكوكًا حيال الإبقاء على أي قوات هناك، لكن الخطوة الحالية جاءت بتوصية من القادة الميدانيين ووافقت عليها البنتاغون والقيادة المركزية.

ورغم تراجع التهديدات الإيرانية والروسية، يبقى تنظيم داعش خطرًا حقيقيًا، خصوصًا في الشمال الشرقي، وفق "نيويورك تايمز".

ولفتت إلى أن ذلك يأتي بعد الاتفاق أُبرم الشهر الماضي بين الحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع وقوات سوريا الديمقراطية، يقضي بدمج الأخيرة في مؤسسات الدولة، بما في ذلك السيطرة على الحقول النفطية.