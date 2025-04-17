نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قتيل وإصابات في إطلاق نار بجامعة فلوريدا الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير إعلامية بمقتل شخص وإصابة عدة أشخاص آخرين، الخميس، أحدهم في حالة حرجة، بعد إطلاق نار في جامعة ولاية فلوريدا الأمريكية، وأن الشرطة احتجزت مشتبهًا به.

وذكرت قناة "إن.بي.سي نيوز"، أن شخصًا لقي حتفه، وذلك بعد أن أفادت تقارير إعلامية سابقة بنقل 6 أشخاص للمستشفى.

ووردت تقارير عن إطلاق نار في منتصف النهار بمبنى اتحاد الطلاب، في حرم جامعة ولاية فلوريدا في تالاهاسي عاصمة الولاية. وطُلب من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالبقاء في أماكنهم أثناء استجابة الشرطة. ويتوافد أكثر من 42 ألف طالب على الفصول الدراسية في الحرم الجامعي الرئيسي.

وقال مصدران من جهات إنفاذ القانون، لشبكة "سي.إن.إن"، إن الشرطة احتجزت أحد المشتبه بهم بعد وقت قصير من إطلاق النار. ولم يتسن على الفور الوصول إلى وكالات إنفاذ القانون لتأكيد التقارير أو التعليق على الحادث.

وهذه أحدث حلقة في سلسلة من أحداث العنف الدامي بالأسلحة النارية، في الجامعات الأمريكية في السنوات القليلة الماضية. ففي عام 2014، فتح أحد طلاب جامعة ولاية فلوريدا النار في المكتبة الرئيسية للجامعة، مما أدى إلى إصابة طالبين وموظف بجروح بينما كان المئات يستعدون للامتحانات.