إيطاليا تعتزم إنفاق 2% من إجمالي الناتج المحلي على قطاع الدفاع

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أحمد جودة - القاهرة - قال وزير المالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي، إن روما تسعى لإنفاق ما لا يقل عن 2% من إجمالي الناتج المحلي على قطاع الدفاع خلال عام 2025.

ويأتي تصريح الوزير في الوقت الذي تتواجد فيه رئيسة الوزراء جورجا ميلوني في واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تتضمن أجندة المباحثات مستقبل حلف الناتو.

وقال جيورجيتي خلال جلسة استماع برلمانية إن إيطاليا على مسار إنفاق 2% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع وبوجه أكثر عموما على أمن البلاد وفقا للحسابات الحالية.

وأضاف وزير المالية "نحن ندرك أيضا في ظل التوترات الحالية، الحاجة لزيادة الإنفاق خلال الأعوام المقبلة".

يذكر أن نسبة الإنفاق على قطاع الدفاع بلغت 1.49% من إجمالي الناتج المحلي الإيطالي خلال عام 2024.