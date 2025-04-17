نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصادر تكشف رفض إسرائيل هبوط مروحيات أردنية لنقل الرئيس الفلسطيني إلى سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر فلسطيني مطلع لـ RT الأنباء المتداولة بشأن رفض السلطات الاسرائيلية دخول مروحيتين أردنيتين لنقل الرئيس محمود عباس والوفد المرافق له من رام الله للتوجه لاحقا إلى سوريا.

وأشار المصدر إلى أن "القيادة الفلسطينية تجري اتصالات مكثفة مع دول عربية لإتمام ذلك"، مرجحا أن المنع كان لأسباب سياسية.

ولفت أيضا إلى أن "موعد وصول المروحيات ومغادرة الرئيس كان من المفترض أن يتم الساعة الثانية ظهرا".

وذكرت وسائل إعلام محلية في وقت سابق اليوم الخميس، أن "الاحتلال الاسرائيلي اعاق بعد ظهر اليوم وصول مروحيتين أردنيتين إلى رام الله والهبوط بمقر الرئاسة الفلسطينية لنقل الرئيس محمود عباس إلى الأردن حيث ينوي التوجه بعد ذلك إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية لسوريا".

وبحسب مصادر فلسطينية فقد منعت اسرائيل المروحيتين الأردنيتين من الدخول لأجواء الضفة الغربية بهدف عرقلة رحلة عباس.