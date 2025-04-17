نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأونروا: لم تدخل أي مساعدات إلى قطاع غزة منذ 2 مارس الماضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مساء الخميس، إنه لم تدخل أي مساعدات إلى قطاع غزة منذ 2 مارس 2025.

وبينت الأونروا، في تغريدات لها عبر منصة "إكس"، أن هذه المدة تعد أطول بثلاث مرات من التي فرضت بداية الحرب.

وأشارت إلى أن نحو 69% من قطاع غزة خاضع لأوامر تهجير عقب إصدار الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 20 أمرا، موضحة أن هناك تقديرات أممية بأن نحو 420 ألف شخص نزحوا مجددا منذ استئناف الحرب.

وشددت على أن استئناف القصف وانعدام وصول الإمدادات الإنسانية يؤثران على قدرة الجهات الإنسانية على تلبية احتياجات سكان غزة من الغذاء والماء والصرف الصحي والمأوى وغيرها.

وفي وقت سابق من شهر أبريل الجاري، ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن 1.9 مليون شخص تشردوا قسريًا وسط قصف وخوف وخسارة في قطاع غزة.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قد حذر من تعرض القطاع "لأشد أزمة إنسانية" منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.

وأفاد بيان صادر الاثنين 14 أبريل بأن الوضع الإنساني في غزة يعد "الأسوأ" منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس مع استمرار منع دخول المساعدات إلى القطاع، وأن آخر مرة سمحت فيها إسرائيل بدخول أي إمدادات عبر المعابر إلى غزة كانت بتاريخ 2 مارس مما يعد أطول فترة توقف للإمدادات حتى الآن.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد ذكر في منشور عبر منصة "إكس" الأربعاء 16 أبريل، أن تل أبيب لن تسمح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وأن منع هذه المساعدات يعتبر "أحد أدوات الضغط الرئيسية على حماس لمنعها من استخدامها كأداة ضغط على السكان"، الأمر الذي اعتبرته الأخيرة "إقرارا علنيا بارتكاب جريمة حرب" حسب بيان صادر عن الحركة الخميس 17 أبريل.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل استأنفت عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة منهية هدنة هشة استمرت لنحو شهرين بدأت في يناير 2025 بوساطة مصرية قطرية أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع أسفرت عن سقوط المزير من القتلى والمصابين.