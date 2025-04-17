نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلث الطيارين الإسرائيليين يطالبون بوقف الحرب على غزة واستعادة الأسرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع نحو 300 طيار من شركات الطيران المدني الإسرائيلية، الذين يشكلون نحو ثلث جميع الطيارين المدنيين، على عريضة جديدة تطالب بوقف الحرب على غزة من أجل استعادة الأسرى.

وذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن نحو 300 طيار من شركات الطيران الإسرائيلية، قد وقعوا على عريضة جديدة تطالب بإعادة الأسرى حتى لو كان ذلك على حساب وقف الحرب".

وأضافت أن "من بين الموقعين على الرسالة طيارون من شركات إل عال، وأركيا، ويسرائير، وتشالنج إيرلاينز، وطيران حيفا، وشركات تشغل طائرات رجال الأعمال".

وجاء في العريضة: "نحن، الطيارون المدنيون في الخطوط الجوية الإسرائيلية، العاملون والمتقاعدون، ندعم الدعوة لإعادة جميع الأسرى دون تأخير.. هذه هي المهمة الأكثر إلحاحا وأهمية، كما ندعو القيادة لإعادة جميع الأسرى، حتى لو كلّف ذلك وقف الحرب، فكل يوم يمر يعرض حياتهم للخطر".

وقال بعض الموقعين على العريضة إن "الرسالة التي وصلتهم من أفراد القوات الجوية هي التي دفعتهم إلى اتخاذ هذا الإجراء، وهم يدعون عناصر أخرى للانضمام إلى الاحتجاج".

وأشارت القناة "12" إلى أن "هناك طموح لإدخال الهستدروت من نقابات عمالية ومهنية إلى دائرة الاحتجاج، وهي خطوة من شأنها أن تزيد بشكل كبير من الضغط الشعبي على صناع القرار".

وتنضم عريضة الطيارين المدنيين إلى سلسلة من الاحتجاجات المماثلة في الأيام الأخيرة، حيث حذر مئات جنود الاحتياط في وحدة الاستخبارات 8200، من أن استمرار الحرب يتسبب في مقتل الجنود والأسرى، فيما أعربوا عن قلقهم إزاء تزايد حالات امتناع عن الخدمة في صفوف جنود الاحتياط.