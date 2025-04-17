نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقل أربعة أشخاص على الأقل إلى المستشفى عقب إطلاق نار في جامعة ولاية فلوريدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وسائل إعلام أمريكية مساء يوم الخميس، إنه تم نقل أربعة أشخاص على الأقل إلى المستشفى عقب إطلاق نار في جامعة ولاية فلوريدا.

وقال شاهد عيان في مكان الحادث لشبكة "WCTV" إنهم شاهدوا رجلا في سن الجامعة يخرج من اتحاد الطلاب حاملا مسدسا.

وصرح مسؤولون في مستشفى تالاهاسي للشبكة نفسها، بأن أربعة مصابين تم نقلهم إلى المستشفى.

وذكرت جامعة ولاية فلوريدا أن الشرطة موجودة في مكان الحادث ويتجه المزيد من أفرادها إلى هناك بينما يعمل المسؤولون على تأمين الحرم.

كما تم إلغاء جميع الدروس والفعاليات الجامعية المقررة لليوم الخميس، حسب الجامعة.

وفي المقابل، ذكرت شبكة "CNN" الأمريكية أنه تم القبض على مشتبه به بعد إطلاق نار في الجامعة.