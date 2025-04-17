نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير عالمي من خطر يتهدد أكثر من 400 ألف طفل في سوريا بعد قرار لترامب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت منظمة "أنقذوا الأطفال" بأن أكثر من 400 ألف طفل سوري معرضون لخطر "سوء التغذية الحاد"، بسبب تعليق واشنطن للمساعدات الإنسانية.

وأوضحت المنظمة أن تعليق الولايات المتحدة للمساعدات، أجبر المنظمة على تخفيف عملياتها في البلاد.

ودعت منظمة "أنقذوا الأطفال" في سوريا في بيان المجتمع الدولي إلى سد الفجوة في التمويل بشكل عاجل، محذرة من أن الحاجات كانت "أعلى من أي وقت مضى" بعد سنوات من الحرب والانهيار الاقتصادي.

وأكدت المنظمة أن "أكثر من 416 ألف طفل في سوريا يواجهون حاليا خطر المعاناة من سوء التغذية الحادة بعد التعليق المفاجئ للمساعدات الخارجية"، فيما أشارت إلى أن "الولايات المتحدة وراء تراجع المساعدات".

وتدهور وضع المساعدات عالميا منذ أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مطلع العام، وألغت إدارته 83% من البرامج الإنسانية التي تمولها "يو إس أيد".

وكانت الميزانية السنوية للوكالة تبلغ 42.8 مليار دولار، تمثل 42% من المساعدات الإنسانية الإجمالية العالمية.

وأدى تعليق المساعدات إلى "توقف ثلث أنشطة منظمة أنقذوا الأطفال المرتبطة بالتغذية والمنقذة للحياة" في أنحاء سوريا، حسب المنظمة، مما أدى إلى توقف "الرعاية الحيوية لأكثر من 40500 طفل" تحت سن الخامسة.

وذكرت المنظمة أن إغلاق مراكز التغذية التابعة للمنظمة "يأتي في أسوأ وقت ممكن" في ظل "تزايد الاحتياجات في سوريا بشكل أكبر من أي وقت مضى".

كما أفادت بأن عياداتها التي ما زالت مفتوحة "تسجّل ازديادا في حالات سوء التغذية بينما تكافح لمواكبة الطلب المتزايد للحصول على الرعاية".