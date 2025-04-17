العالم اليوم - أموال وإكس ومجمع مغلق.. تقرير عن مصنع ماسك لـ"إنجاب الأطفال"

انتم الان تتابعون خبر أموال وإكس ومجمع مغلق.. تقرير عن مصنع ماسك لـ"إنجاب الأطفال" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أبريل 2025 02:30 مساءً - كشف تقرير مثير للجدل نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، الخطوات التي اتبعها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، للسيطرة على أمهات أطفاله، وبناء "امبراطورية من الأبناء".

أنجب إيلون ماسك 14 طفلا على الأقل من أربع نساء، عازما على محاربة انهيار الحضارة بـ"جحافل" من الأبناء الموهوبين وراثيا، وفقا لتحقيق جديد مثير.

وأشارت الصحيفة أن ماسك كان ولا زال مهووسا بإنجاب الأطفال من أجل محاربة الانخفاض السكاني في أميركا.

رسائل مسربة

في رسالة نصية حصلت على مضمونها الصحيفة، شدد ماسك لآشلي سانت كلير التي كانت حامل بطفله، على ضرورة تجنيد نساء أخريات لتسريع خططه لإنجاب المزيد من الأطفال، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

لاحقا، طلب منها ماسك ولادة الطفل بعملية قيصرية بعد أن زعم ​​سابقا على منصة إكس أن الولادة القيصرية تسمح بـ"دماغ أكبر".

ترتيبات خاصة

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن جاريد بيرشال، وكيل ماسك المخضرم، يُدير بشكل خاص الترتيبات المالية والعلاقات العامة للملياردير، بما في ذلك بنود السرية، مع النساء اللواتي يحملن بأطفاله.

مجمع ماسك السكني

ويحثّ ماسك جميع أمهات أطفاله على الإقامة في مجمع سكني في أوستن بولاية تكساس، يملكه ماسك، ويخطط أن يكون مكان الإقامة الدائم لأطفاله، مما يتيح له السيطرة عليهم وعلى أمهاتهم بشكل واسع، بحسب الصحيفة.

ويعيش شيفون زيليس، وهو مسؤول تنفيذي في شركة نيورالينك المملوكة لماسك، ولديه أربعة أطفال ويتمتع بـ"وضع خاص" مع الملياردير، في المجمع السكني المسوّر.

ومن جهتها، رفضت نجمة البوب ​​غرايمز، التي لديها ثلاثة أطفال من ماسك، العيش في المجمع السكني وتقول إنها أُفلست بسبب نزاع حضانة مرير.

ولماسك ستة أطفال من زوجته السابقة جاستين، من بينهم ابنة متحولة جنسيا يرفض الاعتراف بها بسبب هذا الأمر.

استخدام "إكس" مع النساء

ووفقا للصحيفة، سعى ماسك إلى جذب أمهات محتملات أخريات عبر منصته للتواصل الاجتماعي "إكس".

وقالت تيفاني فونغ، المؤثرة في مجال العملات المشفرة، إن أرباحها من المنصة ارتفعت بشكل كبير بعد أن بدأت بالتفاعل مع ماسك بتغريدات على إكس، ثم انخفضت بشكل حاد بعد رفضها عرضه بإنجاب طفله، مما يثير الانتباه إلى استخدم ماسك للمنصة للتحكم بالنساء عليها، وفق الصحيفة.

استغلال مادي

وكشفت الصحيفة عن عرض ماسك "الخاص"، لأم طفله، آشلي سانت كلير، والذي بلغ 15 مليون دولار و100 ألف دولار شهريا، مقابل عدم حديثها عن تفاصيل علاقتها به، لكن العلاقة انهارت، وانكشفت في النهاية للعلن، بعد أن طعنت في بنود الاتفاق.

بعد أربعة أيام من كشف سانت كلير عن وجود طفلهما، سحب ماسك عرض الـ 15 مليون دولار. وعندما لجأ الاثنان إلى المحكمة بشأن اختبار الأبوة، خفض نفقة طفلها إلى 20 ألف دولار شهريا.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يهدد فيها ماسك وبيرشال الأمهات اللواتي يفكرن في اللجوء إلى الخيارات القانونية بالانتقام المالي، وفقا لوثائق اطلعت عليها الصحيفة.