العالم اليوم - القوات الروسية تسيطر على بلدة جديدة في دونيتسك

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أبريل 2025 01:29 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة بريأوبراجينكا في مقاطعة دونيتسك.

وتقع البلدة إلى الغرب من بوكروفسك، بالقرب من حدود المقاطعة مع كل من مقاطعة زابوريجيا.

وتابعت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة الغرب الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وفي جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضافت أن القوات الأوكرانية "خسرت أكثر من 240 عسكري، ودبابة وناقلات جند، وعدد من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطة حرب الإلكترونية و3 مستودعات للذخيرة".

وهذه البلدة هي الثانية التي تسيطر عليها القوات الروسية في دونيتسك بشرق أوكرانيا خلال يومين.

فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، سيطرة قواتها على بلدة كالينوفو في مقاطعة دونيتسك.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "بفضل العمليات القتالية النشطة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة ’الجنوب‘ الروسية، من تحرير بلدة كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، استهدفت عددا من الألوية التابعة للقوات الأوكرانية، في دونيتسك ومقاطعة زابوريجيا، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 150 عسكريا، وناقلة جند مدرعة، ومركبة هندسية لإزالة العوائق.