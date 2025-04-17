العالم اليوم - عراقجي في موسكو لتسليم رسالة من خامنئي إلى بوتين

انتم الان تتابعون خبر عراقجي في موسكو لتسليم رسالة من خامنئي إلى بوتين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أبريل 2025 01:29 مساءً - نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الخميس، عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إنه يعتزم مناقشة القضايا المتعلقة بالمحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة خلال زيارته لموسكو.

وبحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية، وصل عراقجي في وقت سابق اليوم الخميس إلى موسكو حيث سيسلم رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال عراقجي اليوم الخميس، خلال زيارة إلى موسكو، قبل محادثات مقررة في مطلع الأسبوع بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني المتنازع عليه إن طهران تتشاور دائما مع روسيا بشأن قضاياها النووية.

وفي تصريحات لاحقة، قال عرقجي إن رحلته إلى موسكو لها عدة أهداف مختلفة، مشيرا إلى أنه "كان من المقرر أن تكون الرحلة لنقل رسالة خطية من القائد الأعلى إلى الرئيس الروسي. وتزامن ذلك في الوقت نفسه مع التطورات الأخيرة والمفاوضات غير المباشرة التي جرت".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني "لقد أجرينا دائما مشاورات وثيقة مع أصدقائنا في روسيا بشأن القضايا النووية، والآن فرصة جيدة للقيام بنفس الشيء مع المسؤولين الروس".

وأشار عراقجي إلى أن العلاقات الثنائية بين موسكو وطهران تشمل مجموعة متنوعة من القضايا، ولكل منها العديد من المواضيع التي يتعين مناقشتها ومتابعتها.

ونوع إلى أنه "سيتم إجراء نقاشات ومباحثات حول المنطقة واستمرار الجرائم الإسرائيلية، بالإضافة إلى قضية أوكرانيا والتطورات التي جرت خلال هذه الزيارة".

وقال إن "معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا معاهدة مهمة جداً في العلاقات بين البلدين وترفع مستوى علاقاتنا".

وأضاف في تصريحاته "لقد كانت علاقاتنا وما زالت استراتيجية، ومع هذه المعاهدة أصبحت تأخذ شكلاً منتظماً. ونحن سعداء بأن القانون الانتقالي قد اجتاز مراحله في البرلمانات الروسية ويجري إقراره أيضا في إيران. وتوفر هذه المعاهدة رؤية استراتيجية طويلة الأمد لعلاقاتنا".