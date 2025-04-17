هبوط اضطراري لطائرة أمريكية بعد ابتلاع محركها لأرنب بري في مطار دنفر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أبريل 2025 12:35 مساءً - شهد مطار دنفر بولاية كولورادو الأمريكية حادثة غير معتادة كادت أن تتحول إلى كارثة جوية، بعدما اضطرت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" إلى العودة والهبوط اضطراريًا عقب إقلاعها بدقائق، بسبب خلل أصاب أحد محركاتها.

وكانت الطائرة، التي كانت في طريقها إلى مدينة إدمونتون الكندية، قد أقلعت وعلى متنها 153 راكبًا و6 من أفراد الطاقم، قبل أن يُلاحظ اشتعال مفاجئ في المحرك رقم 2، رصدته مقاطع فيديو متداولة أظهرت ومضات نارية تنبعث من الطائرة وهي في الجو.

وبحسب ما أعلنه الطيار خلال التواصل مع برج المراقبة، فإن السبب يعود على الأرجح إلى دخول أرنب بري إلى داخل المحرك قبل الإقلاع، وهو ما تسبب في احتراقه جزئيًا وأدى إلى حالة من الذعر بين الركاب.

وقال الطيار عبر البث المباشر من قمرة القيادة: "أرنب عبر المحرك رقم 2... هذا وحده كافٍ".

أحد الركاب وصف لحظة الحادث قائلًا إنه سمع دويًا قويًا تبعه اهتزاز عنيف في الطائرة، ما أدى إلى حالة من الفوضى والهلع، قبل أن تعود الطائرة بسلام إلى مطار دنفر دون وقوع إصابات.

وفي بيان رسمي، أوضحت شركة "يونايتد إيرلاينز" أن الرحلة عادت بشكل آمن للتعامل مع "حادث محتمل لاصطدام بحيوان بري"، مؤكدة التزامها الكامل بإجراءات السلامة والتعامل السريع مع الطوارئ.

ووفقًا لتقارير إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، تم تسجيل أكثر من 20 ألف حالة اصطدام بين الطائرات والحيوانات البرية خلال عام 2024 وحده، معظمها لطيور، فيما لم يُبلّغ إلا عن 4 حوادث فقط تورطت فيها الأرانب.