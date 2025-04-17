الضربة الكبرى.. كيف أثر التسريب الأمريكي على خطط إسرائيل لمهاجمة إيران

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أبريل 2025 12:35 مساءً - تسببت تقارير صحيفة نيويورك تايمز في إثارة جدل واسع في الأوساط الإسرائيلية، حيث كشفت النقاب عن خطط إسرائيلية لتنفيذ هجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية في المستقبل القريب.

وقد أثارت هذه المعلومات صدمة في تل أبيب وأعربت مصادر عسكرية عن مخاوفها من تأثير هذه التسريبات على استراتيجية نتنياهو.

أشارت المصادر إلى أن القيادة الإسرائيلية كانت قد أبقت على خيار الهجوم العسكري ضد إيران إلا أن التسريب الأمريكي ألقى بظلاله على هذه الخطط، مما يجعل من الضروري لإسرائيل إعادة تقييم استراتيجيتها والبحث عن سبل جديدة للتأثير على موقف واشنطن.

تضمنت الخطة الإسرائيلية قصف جوي مكثف وعمليات إنزال لقوات خاصة ورغم أهمية الدعم الأمريكي للنجاح المتوقع حذرت القيادة العسكرية من عدم جاهزية القوات، مما قد يؤجل التنفيذ إلى أكتوبر.