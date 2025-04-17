الدكتورة أسمهان الوافي ضمن قائمة أقوى 100 شخصية عالمياً.. إشادة بيل غيتس

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أبريل 2025 12:35 مساءً - توجت الدكتورة أسمهان الوافي رئيسة منظمة البحوث الزراعية بتكريم استثنائي بضمها إلى قائمة أقوى 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2025 وفقاً لتقرير مجلة "تايم" الأمريكية.

وقد أشاد بها رجل الأعمال الشهير بيل غيتس في مقال خاص سلط فيه الضوء على إسهاماتها العلمية والإنسانية المتميزة التي غيرت حياة الآلاف للأفضل.

أكد بيل غيتس على الدور الريادي للدكتورة الوافي في قيادة المنظمة نحو تحقيق إنجازات بارزة في مجال الأمن الغذائي ومكافحة الفقر وسوء التغذية خاصة في المناطق الأكثر احتياج مثل جنوب الصحراء الأفريقية وجنوب آسيا.

وقد أتاحت المنظمة بفضل هذه الجهود الفرص للملايين من الناس لتحسين حياتهم من خلال توفير محاصيل أكثر مقاومة وصحية واستصلاح الأراضي المتدهورة.

أكد بيل غيتس على أهمية الشراكة مع المنظمة مشيراً إلى أن قيادة الدكتورة الوافي تمهد الطريق لمستقبل غذائي مستدام وأضاف أن تعزيز استقرار الغذاء العالمي يعد هدف حيوي تسعى المنظمة لتحقيقه.