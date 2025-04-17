نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيادي في حماس: مشاورات الحركة بشأن المقترح الإسرائيلي تقترب من نهايتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقلت وكالة الأنباء الفرنسية (AFP)، اليوم الخميس، عن أحد القياديين في حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن المشاورات الجارية داخل الحركة بشأن المقترح الإسرائيلي الأخير تقترب من الانتهاء، في تطور جديد قد يمهد الطريق أمام مرحلة تفاوضية حاسمة خلال الأيام المقبلة.

وقال المصدر، الذي لم تكشف الوكالة عن اسمه، إن قيادة حماس تواصل منذ أيام دراسة بنود المقترح الإسرائيلي، وسط نقاشات داخلية مكثفة بين مختلف المستويات القيادية داخل الحركة، وذلك في إطار رد رسمي يجري التحضير له بشأن الموقف النهائي من المقترح.

مشاورات داخلية موسعة في صفوف حماس

أكد القيادي أن حماس تخوض مشاورات عميقة على كافة المستويات السياسية والعسكرية والتنظيمية من أجل تقييم الموقف الإسرائيلي ومقترحه، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية مثل وقف إطلاق النار، تبادل الأسرى، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وأشار إلى أن المشاورات شملت أيضًا الأطراف الإقليمية والوسطاء الدوليين الذين يلعبون دورًا في تقريب وجهات النظر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في إطار مساعٍ للوصول إلى اتفاق تهدئة شامل أو هدنة إنسانية طويلة الأمد.

المقترح الإسرائيلي.. بنود قيد النقاش

أوضحت تقارير صحفية سابقة أن المقترح الإسرائيلي يشمل عدة مراحل متدرجة لوقف إطلاق النار، تتضمن وقفًا مشروطًا للعمليات العسكرية، وتبادل للأسرى، وضمانات دولية لمتابعة تنفيذ الاتفاق، إلى جانب آليات لإعادة إعمار قطاع غزة.

وتسعى حماس، حسب مصادر مطلعة، إلى ضمانات دولية واضحة ومكتوبة فيما يتعلق بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، خصوصًا من ذوي الأحكام العالية، بالإضافة إلى رفع كامل للحصار المفروض على القطاع منذ سنوات، وهو ما يعتبر من الثوابت التي تؤكد عليها الحركة في أي مفاوضات.