العالم اليوم - أوكرانيا وروسيا تتبادلان إسقاط وتدمير الطائرات المسيرة

انتم الان تتابعون خبر أوكرانيا وروسيا تتبادلان إسقاط وتدمير الطائرات المسيرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أبريل 2025 10:21 صباحاً - قالت كل من أوكرانيا وروسيا، اليوم الخميس، إنهما أسقطا عشرات الطائرات المسيرة خلال الليل وفجر اليوم، إذ أعلنت كييف أنها أسقطت 25 مسيرة روسية من أصل 75، في حين أعلنت موسكو أنها أسقطت 71 مسيرة أوكرانية.

تفصيلا، قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الخميس، إن روسيا أطلقت 5 صواريخ و75 طائرة مسيرة خلال هجوم الليلة الماضية.

وقالت القوات الجوية إنها أسقطت 25 طائرة مسيرة، فيما لم تصل 30 طائرة أخرى إلى أهدافها، ويرجع ذلك على الأرجح إلى التشويش الإلكتروني.

ولم تذكر ما حدث للطائرات المسيرة العشرين المتبقية، أو الصواريخ.

وفي موسكو، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت أو اعترضت 71 طائرة مُسيرة أوكرانية فوق ست مناطق روسية الليلة الماضية.

واُسقطت 49 طائرة مسيرة في منطقة كورسك، و7 مسيرات فوق أراضي مقاطعة أوريول، و7 مسيرات فوق أراضي مقاطعة ريازان".

وأشار البيان إلى أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت "4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة فلاديمير، وتم تدمير طائرة مسيرة فوق مقاطعة تولا".