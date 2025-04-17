العالم اليوم - مازال يبكي.. نيمار يغادر الملعب باكيا بعد إصابة في الفخذ

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أبريل 2025 10:21 صباحاً - تواصلت معاناة نيمار مع الإصابات عندما غادر مهاجم سانتوس الملعب وهو يبكي بسبب مشكلة في فخذه الأيسر خلال الشوط الأول من فوز فريقه 2-صفر على أتليتيكو مينيرو في دوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم أمس الأربعاء.

وتعرض نيمار، البالغ من العمر 33 عاما، لإصابة خطيرة في الركبة خلال مباراة في تصفيات كأس العالم ضد أوروغواي في أكتوبر 2023، وواجه صعوبة في استعادة لياقته الكاملة، على الرغم من أنه كوفئ على مستواه مؤخرا في سانتوس بالاستدعاء لتشكيلة البرازيل في مارس الماضي.

لكنه اضطر للغياب عن تشكيلة البرازيل بسبب إصابة عضلية، وأصبحت الأمور أسوأ بكثير عندما خرج من مباراة الأمس في الدقيقة 34 وهو يمسك بفخذه الأيسر.

وقال مدرب سانتوس سيزار سامبايو للصحفيين "لا يزال من المبكر جدا إعطاء إجابة قاطعة، فليس لدينا تشخيص بعد. إنها خسارة فادحة في مباراة سارت فيها كل خططنا كما أردنا".

وأضاف "هذا كل شيء، والآن علينا حقا أن ندعو ألا يكون هذا شيئا يبقيه خارج الملاعب لفترة طويلة".

وبدأ نيمار مسيرته الاحترافية في سانتوس في عام 2009 بعدما تدرج في فرق الشباب بالنادي البرازيلي ثم انتقل إلى برشلونة في عام 2013 ومنه إلى باريس سان جرمان بصفقة قياسية عالمية قيمتها 222 مليون يورو (230 مليون دولار).

وانتقل نيمار إلى الهلال السعودي في عام 2023، لكنه لم يشارك سوى في 7 مباريات مع الفريق السعودي بسبب كثرة إصاباته على مستوى الركبة وعضلات الفخذ.