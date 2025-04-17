نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يتوجه إلى الجزائر لبحث العلاقات الثنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، صباح اليوم الخميس ١٧ إبريل، إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة في زيارة ثنائية.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير عبد العاطي، بعدد من كبار المسئولين الجزائريين في العاصمة الجزائر، حيث تأتي الزيارة في إطار الرغبة المتبادلة في الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتبادل الرؤى والتقديرات بشأن التحديات والأزمات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.