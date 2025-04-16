نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة السبع تدعو إلى وقف فوري للحرب في السودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا وزراء خارجية دول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، أمس الثلاثاء، إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في السودان، وذلك بمناسبة مرور عامين على اندلاع الحرب الأهلية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وحث وزراء بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي كلا الطرفين على الانخراط في "مفاوضات جادة وبناءة" لإنهاء القتال، الذي اندلع في أبريل 2023.

وقال الوزراء في بيان مشترك: "يعاني شعب السودان، وخاصة النساء والأطفال، من أكبر أزمات إنسانية وأزمة نزوح في العالم"، مشيرين إلى "العنف الواسع النطاق المرتبط بالنزاع، والهجمات ذات الدوافع العرقية، وعمليات القتل الانتقامية".

وتشير الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 12 مليون شخص قد شردوا بسبب النزاع، بينما يواجه 24.6 مليون شخص الجوع الحاد داخل البلاد.

وجاء في البيان "مع استمرار انتشار المجاعة في جميع أنحاء السودان، يشعر أعضاء مجموعة الدول السبع بالانزعاج من التقارير التي تتحدث عن استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، ويؤكدون مجددًا أن مثل هذه الأعمال محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي".

وجاء بيان مجموعة السبع في الوقت الذي اجتمع فيه ممثلون من نحو 20 دولة في لندن لحضور مؤتمر دولي للمساعدات، يهدف إلى معالجة الأزمة.

وتعهدت ألمانيا بتقديم 142 مليون دولار كمساعدات للسودان والدول المجاورة.