نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 19 عائلة روسية وأوكرانية في ضيافة قطر في إطار برنامج دعم إنساني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت دولة قطر اليوم الأربعاء وصول 19 عائلة من روسيا وأوكرانيا إلى الدوحة، ضمن برنامج يقدم الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي.

وتضم هذه العائلات 32 طفلا، وستتم استضافتها من 14 إلى 24 أبريل الجاري.

وسبق أن استضافت قطر 20 عائلة العام الماضي، حيث تلقوا دعمًا متكاملا شمل الجوانب الطبية والنفسية.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن البرنامج مصمم خصيصًا لمساعدة هذه العائلات على تلبية احتياجاتها العاجلة، ووضع أساس متين لتعافيها على المدى الطويل. كما أشارت إلى أن المبادرة تنفذ بالتعاون مع شركاء من الجانبين الروسي والأوكراني.

ومن الجانب الأوكراني، يشارك في البرنامج ديميترو لوبينيتس، مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، بينما يمثل الجانب الروسي ماريا لفوفا-بيلوفا، المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل.

ويهدف البرنامج إلى تحسين الظروف المعيشية لهذه العائلات ومساعدتها على استعادة الاستقرار النفسي والاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أن قطر، بوصفها وسيطًا محايدًا، تلتزم بحماية المدنيين المتأثرين بالنزاع، مع التركيز بشكل خاص على لم شمل الأطفال مع ذويهم وضمان رفاهيتهم.

يذكر أن هذه الجهود تأتي في إطار الدور الإنساني الذي تلعبه قطر لتعزيز السلام ودعم المتضررين من الأزمات الدولية.