العالم اليوم - الجيشان المصري والصيني يجريان أول تدريب جوي مشترك

انتم الان تتابعون خبر الجيشان المصري والصيني يجريان أول تدريب جوي مشترك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 أبريل 2025 09:25 مساءً - أفادت وزارة الدفاع الوطني الصينية، يوم الأربعاء، أن القوات الجوية الصينية والمصرية ستُجريان تدريبًا مشتركًا من منتصف أبريل إلى أوائل مايو في مصر.

وأشار البيان إلى أن هذا التدريب يُعدّ أول تدريب مشترك بين القوات الجوية للبلدين، مُضيفًا أنه ذو أهمية بالغة لتعزيز التعاون العملي والثقة المتبادلة والصداقة بين الجيشين.

ووفق المصدر، أرسلت القوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني مفرزة عسكرية إلى مصر للمشاركة في هذه التدريبات، التي تمتد من منتصف أبريل وحتى أوائل مايو المقبل، في إطار تعزيز التعاون الدفاعي والتكامل العملياتي بين البلدين.