نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدبيبة يعلن تخلي حكومته عن نظام المبادلة لاستيراد المحروقات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الأربعاء اجتماعا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى لمناقشة تطورات الوضع الاقتصادي والمالي العام في البلاد.

وبحث الاجتماع، الذي عُقد بديوان رئاسة الوزراء، تداعيات الإنفاق العام على استقرار الاقتصاد المحلي، وآثاره المباشرة على قوة الدينار الليبي، وسط دعوات متزايدة لاتخاذ خطوات عملية نحو إصلاح شامل للسياسات المالية والنقدية.

وفي هذا السياق، شدد محافظ المصرف المركزي على أهمية الإسراع بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، تهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطن وتحقيق الاستقرار المالي، مشيرًا إلى أن الإيرادات النفطية شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الأسبوع الجاري، وهو ما يعزز فرص تنفيذ هذه الإصلاحات خلال فترة قصيرة.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لمبادرة المصرف المركزي في الكشف ولأول مرة عن الأرقام الحقيقية للإنفاق العام، واصفًا هذه الخطوة بالتحول الإيجابي نحو الشفافية المالية، مؤكدًا التزام حكومته بدعم جهود المصرف في هذا الاتجاه.

وفي تطور لافت، أعلن الدبيبة خلال الاجتماع عن بدء الحكومة فعليا في تطبيق آلية جديدة لاستيراد المحروقات، بعيدا عن نظام المبادلة الذي كان معمولا به في السابق، مؤكدا أن هذا القرار يأتي ضمن إطار مساعي الدولة لإصلاح قطاع المحروقات وضمان استدامة توفيره، ودعا في الوقت ذاته جميع الجهات ذات العلاقة إلى التعاون من أجل إنجاح هذه الآلية الجديدة وتحقيق الاستقرار في هذا القطاع الحيوي.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على تنسيق الجهود بين الحكومة والمصرف المركزي لضمان صرف مرتبات شهر أبريل مطلع الأسبوع المقبل، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تنفيذ إصلاحات متكاملة تشمل السياسات المالية والنقدية والتجارية، بما يضمن تحسين الإيرادات السيادية للدولة، ويدعم استقرار سعر صرف الدينار الليبي، ويعزز الاستدامة المالية على المدى الطويل.

وحضر الاجتماع من جانب الحكومة كل من وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد الشهوبي، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، سهيل بوشيحة، ورئيس المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، محمود الفطيسي.

كما شارك من جانب مصرف ليبيا المركزي كل من مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، عبد المجيد الماقوري، ومدير إدارة البحوث والإحصاء، علي أبوصلاح، ونائب مدير الإدارة، أسامة الجيلاني، بالإضافة إلى مدير إدارة العمليات المصرفية، أشرف أبورأس.