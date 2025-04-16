ترامب يمدد الحظر المفروض على دخول السفن المرتبطة بروسيا الموانئ الأمريكية

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أحمد جودة - القاهرة - مدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاما إضافيا الحظر المفروض على دخول السفن التي ترفع العلم الروسي أو التي ترتبط بطريقة أو بأخرى بروسيا الاتحادية إلى الموانئ الأمريكية.

و جاء في وثيقة صادرة عن البيت الأبيض نُشرت في السجل الفيدرالي للولايات المتحدة: "لا تزال السياسات والإجراءات التي تتبعها الحكومة الروسية تشكّل تهديدا مستمرا يخلّ بالعلاقات الدولية للولايات المتحدة، وبالتالي تستدعي استمرار إعلان حالة الطوارئ الوطنية.. وعليه.. فإنني أمدد عاما إضافيا حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بروسيا الاتحادية، وكذلك الصلاحيات الاستثنائية المنصوص عليها في الإعلان الرئاسي رقم 10371، المتعلقة بتنظيم رسوّ وحركة السفن المرتبطة بروسيا في الموانئ الأمريكية".

ويشار في بيان البيت الأبيض الصادر يوم الثلاثاء، إلى أن القرار سيحال إلى الكونغرس.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الحظر المذكور في 21 أبريل 2022 بعهد رئيسها السابق جو بايدن، على خلفية انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي اعتبرتها واشنطن "تهديدا" للعلاقات الخارجية للولايات المتحدة.

ويشمل الحظر كافة السفن التي ترفع العلم الروسي أو تمتلكها أو تشغلها جهات روسية، بما فيها الحكومة الروسية والشركات الروسية والمواطنون الروس والمقيمون دائما في روسيا.

ويتضمن الحظر بعض الاستثناءات، بما في ذلك السفن التي تنقل المواد النووية والحالات الطارئة، حيث تضطر السفن للرسو في الموانئ الأمريكية لأسباب إنسانية.