نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بيان ناري من حماس: شعبنا لن يتراجع رغم دماء غزة والضفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت حركة حماس الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة إلى تصعيد المقاومة والاستمرار في معركة طوفان الأقصى حتى وقف العدوان وحماية أرضنا ومقدساتنا وفي المقدمة منها المسجد الأقصى المبارك.

بيان حماس بشأن مجازر الاحتلال الإسرائيلي

وأشارت الحركة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أن تصاعد جرائم الاحتلال الصهيوني واغتياله ثلة من الشهداء الأبرار في مخيم نور شمس في طولكرم فجر اليوم، لن ترهب شعبنا أو تنال من عزيمته وصموده الأسطوري في أرضه.

واستشهد 6 شبان في قصف من مسيّرة إسرائيلية -فجر الأربعاء- على مخيم نور شمس، في طولكرم، تخلل اقتحام قوات الاحتلال للمخيم ومدينة طولكرم.

سقوط شهداء وجرحى

وأعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة، عن وصول 6 شهداء، وعدد من الجرحى، جراء قصف مسيرة اسرائيلية لهم في المخيم، بعد ساعة من إعاقة الاحتلال وصول مركبات الاسعاف للمصابين المستشفى.

والشهداء هم: أحمد أنور حمارشة (19 عاما)، وأحمد عبد الرحمن عيسى (19 عاما)، وادهم محمد فحماوي (23 عاما)، ويزن احمد وحيد فحماوي (23 عاما)، وفارس حسام فحماوي (29 عاما)، وحمزة أحمد مصطفى فحماوي (17 عاما)، وأصيب شاب (24 عاما) بجروح خطيرة بالرأس وصفت حالته بالحرجة.

وقال الهلال الأحمر: إنه بعد 65 دقيقة من الاحتجاز، أفرجت قوات الاحتلال عن مركبة إسعاف تحمل ثلاث إصابات خطيرة من مخيم نور شمس بطولكرم ليرتفع عدد الاصابات إلى أربعة.

وقال نقيب الاطباء في طولكرم رضوان بليبلة: إن جنديا من جيش الاحتلال طعن أحد المصابين داخل مركبة الإسعاف، لافتا إلى إصابات أخرى تم التعدي عليها بالضرب بأعقاب البنادق والركلات واللكمات والتهديد بقتلهم من قبل الجنود، وعدم السماح لهم بالوصول للمستشفى.