نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن توسيع محور "موراج" ويؤكد السيطرة على 30% من قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن قيامه بتوسيع محور "موراج"، الذي يفصل بين مدينتي خان يونس ورفح في جنوب قطاع غزة، في إطار عملياته العسكرية المستمرة في القطاع.

جاء ذلك وفق ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، حيث نقلت عن بيان رسمي لجيش الاحتلال تأكيده السيطرة على نحو 30% من مجمل أراضي قطاع غزة، وسط تصاعد التوترات والمواجهات العسكرية في المنطقة.

وتُعد منطقة "محور موراج" إحدى النقاط الاستراتيجية التي تسعى قوات الاحتلال للسيطرة عليها، لما تمثله من فصل جغرافي بين جنوب القطاع ووسطه، وهو ما تحذر منه منظمات حقوقية وإنسانية باعتباره محاولة لتقسيم قطاع غزة وزيادة تعقيد الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان.