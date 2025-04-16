نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب قبالة سواحل صقلية الإيطالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين، اليوم الأربعاء، عن وقوع زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرة صقلية الواقعة جنوب إيطاليا، وذلك في البحر المتوسط.

وأوضح المعهد، في بيان رسمي، أن الزلزال وقع على عمق 48 كيلومترًا تحت سطح الأرض، دون أن يُسفر عن تسجيل أية أضرار مادية أو إصابات بشرية حتى الآن.

وأكد البيان أن الهزة الأرضية كانت ملحوظة لدى السكان في عدة مناطق من جنوب إيطاليا، من بينها صقلية وكاتانيا وكالابريا، ما دفع السلطات المحلية إلى إغلاق المدارس كإجراء احترازي لضمان سلامة الطلاب والمواطنين، رغم عدم صدور أي تحذيرات من احتمالية حدوث توابع أو زلازل ارتدادية.

ويعد البحر المتوسط منطقة نشطة زلزاليًا نظرًا لوقوعها عند تقاطع الصفائح التكتونية الإفريقية والأوراسية، حيث تشهد المنطقة بين الحين والآخر نشاطًا زلزاليًا متكررًا، وإن كان بدرجات متفاوتة القوة.

وتراقب السلطات المحلية الإيطالية تطورات الوضع عن كثب، بالتنسيق مع الجهات العلمية المختصة، في إطار الاستعداد لأي طوارئ محتملة، مع تأكيدها على استمرار الأوضاع تحت السيطرة حتى الآن.