المالديف تمنع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من الدخول

القدس المحتلة ـ « الوطن» ـ وكالات: صادق رئيس جزر المالديف محمد معز رسميا أمس الثلاثاء، على قرار منع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من الدخول إلى بلاده بعد حصول القرار على أصوات أغلبية برلمانية ساحقة، وفق إعلام عبري. وقال موقع «واللا» الإخباري: «حظرت جزر المالديف رسميا دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية إلى أراضيها، مشيرة إلى تضامنها القوي مع الفلسطينيين في ضوء حرب الإبادة المستمرة في غزة».

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