باكستان والصين تتفقان على تعزيز التعاون البحري

إسلام آباد ـ د.ب.أ: اتفقت باكستان والصين على الإبقاء على تواصل مستمر وتعزيز التنسيق بشأن السياسات البحرية، إلى جانب الاستمرار في تعميق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في هذا القطاع.

وناقش الجانبان العلاقات الثنائية والتعاون خلال الجولة الخامسة من الحوار الباكستاني الصيني حول التعاون البحري الذي عقد في بكين، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية، حسب وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان. وترأس الحوار كل من عمران أحمد صديقي، السكرتير الإضافي (لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ) بوزارة الخارجية الباكستانية، وهونج ليانج، المدير العام لإدارة الحدود وشؤون المحيطات بوزارة الخارجية الصينية. واستعرض الجانبان بشكل إيجابي التقدم الذي تم إحرازه في تعاونهما منذ الجولة الرابعة من الحوار. وأجرى الطرفان مناقشات عميقة حول الأمن البحري، والاقتصاد البحري، والعلوم والتكنولوجيا البحرية، والبيئة البحرية، وتوصلا إلى توافق واسع النطاق في الآراء حول مختلف القضايا.