13 مليون نازح حصيلة الحرب الدائرة فـي السودان

الخرطوم ـ العُمانية: أدَّت الحرب الدائرة في السودان إلى نزوح نحو 13 مليون شخص، من بينهم أكثر من 3.8 مليون لاجئ فروا إلى دول الجوار، مع دخول النزاع المسلح عامه الثالث دون بوادر لحل قريب، بحسب ما أعلنته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقال عبد الرؤوف غنون كوندي المسؤول الإقليمي للمفوضية، في تصريحات صحفية أدلى بها عقب زيارة أجراها إلى السودان، إن «عدد المهجرين داخليًّا يبلغ حوالي 8.6 مليون شخص، بينما لجأ 3.8 مليون آخرين إلى خارج السودان».

وأشار إلى أن النساء والأطفال يمثلون نحو 88% من إجمالي النازحين، ما يزيد من التحديات الإنسانية والاجتماعية التي تواجهها المفوضية وشركاؤها في تقديم الدعم اللازم للمتضررين.

من جانبها كشفت وكالة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة عن أن القتال العنيف في إقليم دارفور بالسودان خلّف أكثر من 300 قتيل خلال يومين، مع اقتراب الحرب من عامها الثاني.

وشنَّت قوات الدعم السريع عدة هجمات يومي الجمعة والسبت على مُخيَّمين للنازحين في شمال دارفور وعاصمتها القريبة، أدَّت إلى مقتل أكثر من 100 شخص، بينهم 20 طفلا وتسعة من عمال الإغاثة، وفقًا للأمم المتحدة.

لكن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قد أعلن يوم أمس الأول عن حصيلة أعلى بكثير للضحايا، مستندًا إلى مصادر محلية لم يتم تحديدها.