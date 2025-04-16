نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استطلاع: نصف الأمريكيين يرون أن رفع الرسوم المتبادل يضر بالولايات المتحدة والصين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرى نحو نصف الأميركيين أن الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة والصين إحداهما على الأخرى ضارة باقتصاد البلدين، حسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "YouGov".

وبحسب نتائج الاستطلاع، قال 46% من المشاركين إن الرسوم الجمركية تضر باقتصاد كلا البلدين، فيما يرى 14% آخرون أنها ستساعد الصين والولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، يرى 5% أن الرسوم الجمركية ستساعد الاقتصاد الصيني فقط، فيما أعرب 16% من المشاركين عن رأيهم بأن الرسوم الجمركية ستفيد الاقتصاد الأميركي، ولم يتمكن 20% آخرون من الإجابة على السؤال.

وبحسب الاستطلاع، فإن 48% من الأميركيين يعتبرون التجارة مع الصين مهمة للغاية، في حين يعتقد 31% آخرين من أن العلاقات التجارية مع الصين "مهمة إلى حد ما".

وفي الوقت نفسه، لا يولي 10% من المشاركين أهمية للتجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وقد أجري الاستطلاع في 15 أبريل وشمل 4430 أميركيا.

في الثاني من أبريل، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بفرض رسوم على الواردات من دول أخرى، بحيث يكون معدلها 10%، أما بالنسبة لـ 57 دولة، فقد تم تطبيق نسب أكبر منذ 9 أبريل، وتم احتسابها على أساس العجز التجاري للولايات المتحدة مع الدولة المعنية: بحيث يصبح هناك توازن بدلا من العجز.

وبعد سلسلة من الخطوات في الحرب التجارية التي نجمت عن زيادة الرسوم هذه، وصلت التعرفة الجمركية الأميركية الإضافية على السلع الصينية إلى 125%، كما وصلت التعرفة الجمركية "الانتقامية" الصينية على السلع الأميركية إلى 125% أيضا. وبالإضافة إلى ذلك، فرضت الولايات المتحدة تعرفات جمركية أخرى بنسبة 20% على الصين، بسبب اتهامات لبكين تزعم عدم بذل جهود كافية من قبلها لمكافحة تهريب المخدرات الاصطناعية إلى الولايات المتحدة.