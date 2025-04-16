نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الدوما" الروسي: أمير قطر زعيم قوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس "الدوما" الروسي ليونيد سلوتسكي إن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أثبت أنه زعيم قوي خلال 12 عاما له في الحكم، وأن قطر شريك استراتيجي لروسيا.

جاء ذلك في تصريحات سلوتسكي لـ RT، حيث تابع: "إن قطر شريك استراتيجي موثوق بالنسبة لنا في عدد من المشروعات ذات الأهمية للبنية التحتية في قطاعات الطاقة والنقل، فضلا عن الاستثمارات في مختلف مجالات الاقتصاد الروسي".

وأشاد سلوتسكي كذلك بجهود الوساطة التي تبذلها قطر في لمّ شمل العائلات التي لديها أطفال في أوكرانيا.

وفي معرض تعليقه على القضايا المحتملة للمباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أشار سلوتسكي إلى أن الزعيمين سيتناولان قضايا إنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب، والحفاظ على دور الأمم المتحدة في الشؤون الدولية، والمساعدات الإنسانية لسوريا، ونزاع أوكرانيا.

وسيلتقي الرئيس بوتين أمير قطر يوم غد 17 أبريل في موسكو وأفاد المتحدث باسم الخارجية القطرية في حديث لـRT بأن زيارة أمير قطر "تأتي في وقت حساس بالنسبة للعالم وليس للمنطقة فحسب، حيث يواجه العالم بوادر حرب تجارية، وأزمات ليست فقط مستمرة، وإنما تزداد سوءا".