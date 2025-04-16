تعزيز العلاقات بين روسيا وقطر.. زيارة أمير قطر إلى موسكو

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 06:33 مساءً - تأتي زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى موسكو في سياق تعزيز التعاون بين روسيا وقطر في عدة مجالات.

حيث سيعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعات مع أمير قطر في العاصمة الروسية، حيث سيتم تناول القضايا الهامة المتعلقة بالتعاون بين البلدين.

كما سيتم تناول المواضيع الحساسة المتعلقة بالتعاون في المجالات التجارية والاقتصادية، بهدف تقوية العلاقات الاقتصادية بين روسيا وقطر.

كما سيتم تعزيز العمل المشترك في مجالات الإنسانية المتنوعة، مما يساعد على تحسين العلاقات بين الدولتين.

وسيتم تناول مجموعة من القضايا الأساسية ضمن جدول الأعمال الدولي، حيث سيتم تبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية الحالية.

و تساعد هذه الزيارة في تقوية العلاقات بين روسيا وقطر، مما يعزز التعاون بين الدولتين في مجالات متنوعة.