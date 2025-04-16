مدير الوكالة الذرية: إيران ليست بعيدة عن تطوير قنبلة نووية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 06:33 مساءً - أعرب رافاييل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقه العميق إزاء التطورات النووية في إيران مشيراً إلى أنها لم تعد بعيدة عن امتلاك القدرة على تصنيع قنبلة نووية.

وأكد غروسي أن إيران تمتلك بالفعل المكونات الأساسية التي قد تمكنها من تحقيق هذا الهدف في أي وقت، مما يستدعي قلق دولي متزايد.

وشدد غروسي على أهمية التحقق الفعلي من الأنشطة النووية الإيرانية معرباً عن شكوكه في الاكتفاء بالتصريحات الإيرانية دون وجود أليات تحقق دقيقة وشفافة.

على أبواب زيارته لإيران، شدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي على أهمية معالجة القضايا العالقة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وتأتي هذه الزيارة في ظل استمرار التوتر بشأن اكتشاف آثار اليورانيوم في مواقع غير معلنة، مما يعقد جهود الوكالة في التحقق من امتثال إيران للالتزامات النووية.

يهدف غروسي من خلال محادثاته مع كبار المسؤولين الإيرانيين إلى إيجاد حلول عملية لهذه القضايا وتوضيح مسار العمل المستقبلي.

أكد رافاييل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الزيادة المطردة في إنتاج إيران لليورانيوم عالي التخصيب تثير مخاوف جدية، حيث وصل مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى 274.8 كيلوغرام.

هذا المستوى يضع إيران على مسافة قريبة من تحقيق القدرة على إنتاج سلاح نووي، مما يزيد من تعقيدات الملف النووي ويجعل التحقق من نوايا إيران أكثر صعوبة.

وتأتي هذه التطورات في ظل توترات متصاعدة بين إيران والمجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي.