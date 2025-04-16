الدوحة تستضيف مباحثات استراتيجية بين قطر والولايات المتحدة حول الأوضاع الإقليمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 06:33 مساءً - في زيارة رسمية، استقبل الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، الذي يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وفدًا يضم عددًا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، اليوم الأربعاء في العاصمة الدوحة، حيث تناول اللقاء تطورات المشهد الإقليمي، خاصة ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية والسياسية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية ونقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا" بحث الجانبان العلاقات الاستراتيجية التي تربط قطر والولايات المتحدة، مع التأكيد على أهمية تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وفي لقاء منفصل، ناقش الشيخ محمد بن عبدالرحمن مع وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، سبل تطوير التعاون الثنائي في مجال الطاقة، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول التحديات العالمية في قطاع الطاقة وسبل تحقيق استقرار الأسواق.

وتأتي هذه اللقاءات في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تصاعدًا في التوترات، ما يجعل الحوار القطري الأمريكي ركيزة أساسية في تعزيز الجهود الدبلوماسية المشتركة لدعم الأمن الإقليمي وتحقيق السلام.