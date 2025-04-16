بريطانيا وفرنسا يبحثان اتفاقًا لتبادل طالبي اللجوء وسط تصاعد أعداد المهاجرين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 06:33 مساءً - كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن محادثات أولية بين المملكة المتحدة وفرنسا تهدف إلى التوصل لاتفاق محتمل لتبادل طالبي اللجوء، في محاولة للحد من عبور المهاجرين غير النظاميين عبر القناة الإنجليزية.

وبحسب ما أوردته الصحيفة، يدرس الجانبان إطلاق تجربة أولية تسمح بإعادة الأشخاص الذين يصلون إلى بريطانيا بشكل غير قانوني عن طريق القوارب، مقابل استقبال لندن لعدد محدود من المهاجرين المقيمين في فرنسا، ممن يملكون الحق في الانضمام إلى عائلاتهم داخل الأراضي البريطانية.

وأكدت تقارير أن المناقشات كانت "إيجابية"، في ظل الضغط المتزايد الذي تواجهه الحكومة البريطانية بعد تسجيل أعداد قياسية من الوافدين عبر القناة هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي سياق متصل، صرحت وزيرة النقل البريطانية، ليليان جرينوود، اليوم الأربعاء، أن المحادثات مع الجانب الفرنسي لا تزال جارية بهدف التوصل إلى آلية فعالة لمنع تدفق المهاجرين غير النظاميين عبر القناة، إلا أنها لم توضح تفاصيل أي اتفاق مستقبلي.

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، كان قد وعد قبل توليه رئاسة الحكومة بالسعي لإبرام اتفاق أوسع مع الاتحاد الأوروبي بشأن سياسة تبادل اللاجئين، لكن هذا الاتفاق لم يرَ النور حتى الآن.

وتعد معاهدة "توكيه" إحدى الركائز القائمة للتعاون الحدودي بين البلدين، حيث تلتزم بريطانيا بموجبها بتمويل عمليات مراقبة وتشديد الأمن على السواحل الفرنسية، وقد تم الاتفاق على تخصيص ميزانية لهذا الغرض خلال الفترة من 2023 إلى 2026.