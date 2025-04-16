نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدارة ترامب تقاضي ولاية مين بسبب مشاركة المتحولات جنسيا في منافسات الفتيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمها رفع دعوة قضائية ضد وزارة التعليم بولاية مين، بسبب عدم امتثالها لحظر مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيا في رياضات الفتيات.

يأتي ذلك بعد أسابيع من النزاع بين الإدارة الجمهورية وحاكمة الولاية، الديمقراطية جانيت ميلز، وهو نزاع شهد تهديدات بقطع التمويل الاتحادي الحيوي، وبلغ ذروته بمواجهة في البيت الأبيض، حيث قالت الحاكمة للرئيس: "نتقابل في قاعة المحكمة".

وأعلنت المدعية العامة بام بوندي الإجراء القانوني، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، إلى جانب رايلي جاينز، السباحة السابقة في جامعة كنتاكي، التي أصبحت واجهة علنية للمعارضة القائمة ضد مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيا.

وذكرت وزارتا التعليم والصحة والخدمات الإنسانية في إدارة ترامب إن الوكالة التعليمية في ولاية مين تنتهك القانون الفيدرالي المعروف باسم "تايتل IX "وهو القانون الذي يمنع التمييز من خلال السماح للفتيات المتحولات جنسيا بالمشاركة في مسابقات فرق الفتيات الرياضية.

ورفض مسؤولو ولاية مين الموافقة على تسوية تمنع مشاركة الطلبة المتحولين جنسيا في الرياضة، بحجة أن القانون لا يمنع المدارس من السماح للرياضيين المتحولين جنسيا بالمشاركة.

يذكر أنه في مطلع فبراير الماضي، وقع الرئيس الأمريكي على أمر تنفيذي حول منع المتحولين جنسيا من المشاركة في المسابقات الرياضية للنساء.

وقال ترامب أثناء مراسم التوقيع على الوثيقة، يوم الأربعاء، إنه "من الآن ستكون الرياضات النسائية للنساء فقط"، واتهم الإدارة السابقة بدعم "الأفكار اليسارية المتطرفة" بشأن "التخلي عن مفهوم الهوية الجنسية البيولوجية".