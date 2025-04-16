معهد الفلك الروسي: عواصف مغناطيسية تضرب الأرض قريبًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 05:29 مساءً - يتوقع معهد الفلك الروسي أن تتعرض الأرض لعواصف مغناطيسية في وقت قريب، حيث تم رصد وميض على سطح الشمس بقوة "إم 4.3" يوم الاثنين الماضي، مما قد ينجم عنه عواصف مغناطيسية من فئتي "جي 1" و"جي 2".

حيث حدث تغيرات في شبكة الطاقة، قد تؤدي العاصفة إلى حدوث تغيرات بسيطة في شبكة الطاقة.

ومنها قد تتعرض عمليات الأقمار الصناعية لتأثير بسيط، كما يمكن أن يظهر الشفق القطبي في المناطق ذات خطوط العرض العالية.

حيث من المتوقع أن يبلغ النشاط الشمسي درجات معتدلة، مع احتمال قليل لحدوث توهجات سينية عشوائية.